【にじさんじ 8th Anniversary フェア in animate】 2月7日～3月1日 開催予定 場所：全国アニメイト（通販除く） アニメイトは、「にじさんじ 8th Anniversary フェア in animate」を全国アニメイト（通販除く）にて2月7日より開催する。また、同日よりアニメイト一部店舗にてグラフィックスラテ「グラッテ」とのコラボレーションを実施する。期間は3月1日まで。