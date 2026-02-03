アルヒラル(サウジアラビア1部)は2日、同リーグのアルイテハドから元フランス代表FWカリム・ベンゼマ(38)をフリートランスファーで獲得したことを発表した。契約期間は1年半となる。ベンゼマはレアル・マドリー時代に5度のUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)制覇や2022年のバロンドール受賞などを経験し、2023年6月にアルイテハドへ完全移籍。初年度からキャプテンを務め、昨季は公式戦25ゴールの活躍でリーグ戦と国王杯の優勝