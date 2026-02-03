ベンゼマが“ライバルクラブ”に電撃フリー移籍! アルヒラルが昨季王者アルイテハドから1年半契約で獲得
アルヒラル(サウジアラビア1部)は2日、同リーグのアルイテハドから元フランス代表FWカリム・ベンゼマ(38)をフリートランスファーで獲得したことを発表した。契約期間は1年半となる。
ベンゼマはレアル・マドリー時代に5度のUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)制覇や2022年のバロンドール受賞などを経験し、2023年6月にアルイテハドへ完全移籍。初年度からキャプテンを務め、昨季は公式戦25ゴールの活躍でリーグ戦と国王杯の優勝に貢献した。
今季も公式戦29試合で13ゴールを記録していたが、カタールのスポーツ専門局『ビーイン・スポーツ』によると、延長交渉をめぐって経営陣との関係が悪化。今年6月30日まで契約を残していた中、アルヒラルの加入リリースと同じ日にアルイテハド側からも退団が発表された。
アルヒラルとアルイテハドは国内のライバル同士で、前者が19回、後者が10回のリーグ優勝を誇る。今季は19試合を消化した時点でアルヒラルが首位。昨季王者のアルイテハドは6位となっている。
