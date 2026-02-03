アメリカとイランが、核問題をめぐり、今月6日に協議を行う見通しです。アメリカのニュースサイト「アクシオス」によりますと、トランプ政権のウィトコフ特使は6日、トルコのイスタンブールで、イランのアラグチ外相と会談する方向で調整が進められています。実現すれば、去年6月にアメリカがイランの核施設を攻撃して以降、初めての直接協議となります。協議には、トルコやカタール、エジプトなど複数の中東諸国の外相が同席する