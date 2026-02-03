国民的アニメ『ドラえもん』をいつでもどこでも楽しめる視聴サービス「ドラえもんTV」。過去に放送された約1,400話ものエピソードが見放題で、毎月特集される作品を無料で視聴することもできる。今月のおすすめエピソードは、のび太のパパ・のび助の意外な過去が明かされる『のび太が消えちゃう？』（2025年2月15日放送）。のび太が消滅の危機にさらされる!?気になるストーリーを紐解いてみよう。◆パパは画家になるはずだった？