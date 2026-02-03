現在放送中のTBS火曜ドラマ『未来のムスコ』の主人公・汐川未来（志田未来）は、長年俳優の夢を追い続けるもいまだ芽が出ず、定職なし、貯金なし、彼氏なしの28歳。しかしある日、彼女の前に、颯太（天野優）という男の子がやってきたところから人生が動き出し始める。 参考：『未来のムスコ』小瀧望、初共演の志田未来を絶賛「一度もNGを出さない完璧な方」 颯太は、ママの未来とパパの“まーくん”を仲直りさせる