テレビアニメ『黄泉のツガイ』が4月4日午後11時30分からTOKYO MXほかにて放送されることが発表された。あわせて、メインPV、キービジュアル、追加メインキャスト、OP＆EDテーマが解禁された。【画像】作画よさそう！『黄泉のツガイ』PV場面カット“夜と昼を別つ双子”として生まれたユルとアサを巡り、物語は大きく動き出す。メインPVは、ツガイたちによる激しくスピード感あふれるバトルアクションが次々と展開され、能力を駆