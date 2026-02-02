日本の警察は昨年、捜査員が身分を偽装して犯罪グループに潜り込む「仮装身分捜査」を始めると宣言した。『事件記者、保育士になる』の著者でジャーナリストの緒方健二さんは「日本の警察は1990年代にも、潜入捜査を行っていたことがある。当時、暴力団に潜入捜査をした元警察官に話を聞いたところ『上層部に現場の警察官を守り切る覚悟がない限りやるべきではない。仮にうまくいっても逮捕できるのは組織の下っ端ではないか』と話