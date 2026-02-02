食楽web ●東京駅・グランスタ東京およびグランスタ丸の内で販売される新作・期間限定スイーツを厳選紹介。1月下旬から登場する注目の6品をまとめました。 JR東京駅構内のエキナカ商業施設・グランスタ東京と、丸の内改札外のグランスタ丸の内では、目前に迫るバレンタインデー向けのチョコレート系スイーツに加え、新作＆期間限定スイーツが続々と登場中。 今回は1月下旬から2月上旬に発売され