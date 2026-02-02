食楽web

●東京駅・グランスタ東京およびグランスタ丸の内で販売される新作・期間限定スイーツを厳選紹介。1月下旬から登場する注目の6品をまとめました。

JR東京駅構内のエキナカ商業施設・グランスタ東京と、丸の内改札外のグランスタ丸の内では、目前に迫るバレンタインデー向けのチョコレート系スイーツに加え、新作＆期間限定スイーツが続々と登場中。

今回は1月下旬から2月上旬に発売される、注目の新作スイーツをピックアップ。ぜひ手に入れて、午後のティータイムやおやつ時間、食後のデザートタイムを楽しんでみてはいかが？

ザ・メープルマニア「メープルクッキー詰合せ缶」

14枚入（2種類・各7枚）2,500円

『ザ・メープルマニア』では、「メープルクッキー詰合せ缶」に注目！ お店の一番人気「メープルバタークッキー」と、チェダーチーズをクッキー生地に用いた新フレーバー「メープルチーズクッキー」を7枚ずつゴールド缶に詰め合わせた一品。風味豊かなサクサク食感のクッキー生地と、サンドしたホワイトチョコのコク深い味わいの絶妙な組み合わせがたまらない一品です。

●DATA

出店エリア：グランスタ東京 1F 吹き抜けエリア

販売期間：2026年1月23日（金）～

ピエール・エルメ・パリ「アンコントゥルナブル ド トウキョウ」

6個入（3種類・各2個）2,592円

フランス発の高級洋菓子店『ピエール・エルメ・パリ』の新作スイーツ「アンコントゥルナブル ド トウキョウ」は、3種類のフィナンシェ「イスパハン」「ナチュール」「ショコラ」を各2個ずつ円形のボックスにパッケージしたグランスタ東京ブティック限定販売の一品。

「イスパハン」はバラとフランボワーズ、「ナチュール」は風味豊かなバター、「ショコラ」は濃厚なチョコレートの味わいが特徴で、いずれも上質なフィナンシェの美味しさを存分に体感できます。1つずつ個包装されており、手土産などのギフトに選びやすいのもポイントです。

●DATA

出店エリア：グランスタ東京 B1F スクエア ゼロエリア

販売期間：2026年1月21日（水）～

東京ショコラファクトリー「バウムスティック」

6本入（2種類・各3本）1,601円

2月限定でグランスタ東京に出店する洋菓子ブランド『東京ショコラファクトリー』では、バレンタインに向けた限定新作スイーツ「バウムスティック」がオススメ。

澄ましバターを染み込ませたバウムクーヘンをラスク状に焼き上げ、全体の半分以上をチョコレートでコーティングして仕上げた新感覚のスイーツです。チョコレートは通常のチョコとストロベリーの2種類で各3本を個包装でパッケージ。

甘酸っぱい苺とチョコレートのミルキーな味わいに、風味豊かでザクッとした食感のラスクが絶妙なアクセントになっています。

●DATA

出店エリア：グランスタ東京 1F 中央通路エリア「HANAGATAYAグランスタ東京中央通路店」

販売期間：2026年2月1日（日）～2月28日（土）

TOIRO「フルーツスノーボール」

5個入1,600円

米粉スイーツが人気のブランド『TOIRO（といろ）』では、新たに立ち上げたスイーツのハイエンドシリーズ「TOIRO PREMIUM KOMEKO」の第1弾「FRUITS SNOWBALL（フルーツスノーボール）」の販売がスタート。

新潟県十日町産・魚沼コシヒカリを100％使った米粉にアーモンドプードルとフランス産発酵バターを合わせて焼き上げた生地に、ラム酒香るドライフルーツとシナモンを重ねた一口サイズの焼き菓子です。

ほろりとほどける食感に続いて、やさしい甘さと芳醇な香りが広がります。おしゃれな専用ボックス＆紙製ショッパーに入っており、手土産からギフトまで幅広いシーンで選べる嬉しい一品です。

●DATA

販売エリア：グランスタ東京 1F 中央通路エリア「駅弁屋 祭」

販売期間：2026年1月29日（木）～

ロクメイコーヒー「チョコサブレ」「チョコパウンドケーキ」

チョコサブレ（8枚入）480円

グランスタ丸の内の人気カフェ『ロクメイコーヒー』が贈るバレンタイン限定スイーツは、お店のスペシャルティコーヒーと抜群の好相性を感じさせる「チョコサブレ」と「チョコパウンドケーキ」の2品。

「チョコサブレ」はバターのコクとクーベルチュールチョコレートの深いカカオ感、素焚糖（すだきとう）の優しい甘味が広がる贅沢な味わいが特徴。

チョコパウンドケーキ（1個）480円

「チョコパウンドケーキ」は、クーベルチュールチョコレートとココアのコク深い味わいにアーモンドの豊かな風味が重なり、時間が経ってもしっとり食感が損なわれない上質な美味しさを備えています。

●DATA

出店エリア：グランスタ丸の内 B1F 丸の内地下中央口改札

販売期間：2026年1月15日（木）～2月25日（水）