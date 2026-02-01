[2.1 ベルギー・リーグ第23節 デンデル 1-2 ゲンク]ゲンクは1日、ベルギー・リーグ第23節でデンデルを2-1で破って11月30日のルーベン戦(○2-1)以来リーグ戦7試合ぶりの勝利を手にした。FW伊東純也は先発出場して今季初アシストを記録した。開始早々に伊東がゴールを演出した。前半3分、 左サイドに張った伊東がペナルティエリア左のFWアーロン・ビバウトに差し込んで中央へランニング。ビバウトはMFコンスタンティノス・カレサ