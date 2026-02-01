伊東純也がゲンク復帰後初アシスト!! 惜しいシュートや好パスで存在感、リーグ戦7試合ぶり勝利に貢献
[2.1 ベルギー・リーグ第23節 デンデル 1-2 ゲンク]
ゲンクは1日、ベルギー・リーグ第23節でデンデルを2-1で破って11月30日のルーベン戦(○2-1)以来リーグ戦7試合ぶりの勝利を手にした。FW伊東純也は先発出場して今季初アシストを記録した。
開始早々に伊東がゴールを演出した。前半3分、 左サイドに張った伊東がペナルティエリア左のFWアーロン・ビバウトに差し込んで中央へランニング。ビバウトはMFコンスタンティノス・カレサスに落とすと、カレサスがゴール前へ走り込む伊東にスルーパスを送った。これに反応した伊東は相手DFがプレスにくる中で右足アウトサイドのダイレクトパス。流れるようなパスワークでプレゼントパスを貰ったMFダーン・ヘイマンスがゴールに流し込み、先制点を奪った。
伊東は続く前半7分、左からシザースで相手を揺さぶってカットインして右足一閃。狙いすましたシュートが枠を捉えるもGKゴティエ・ガロンに阻まれた。それでもゲンクはこのプレーで得たCKをショートで始めると、カレサスのクロスをヘイマンスが合わせて一気に2-0とした。
前半26分には伊東が最前線でボールを奪ってビバウトとのワンツーで前進。ペナルティエリアに入るところから横のビバウトに渡すと、ビバウトがゴール右を狙ってシュートを放ったがわずかに枠の外へ飛んだ。以降はGKトビアス・ラワルの好セーブもあり、失点を許さず試合を折り返した。
2点リードのゲンクは後半5分、カレサスが右からカットインして左足を振り抜くも右ポストに嫌われた。同11分には伊東が最終ラインの背後を取って2対1のチャンスになり、ゴール前へ浮き球を送ったところへカレサスがダイビングヘッド。しかしGKの正面に飛んで2アシスト目はつかなかった。
するとデンデルは後半13分、左CKからFWブリュニー・エンシンバがこぼれ球を押し込んで1点差に詰め寄った。ゲンクは逃げ切りを図り、同20分にカレサスと伊東を下げた。その後は押し込まれる時間帯が続いたが、なんとか逃げ切ったゲンク。待望の3ポイントを手にした。
