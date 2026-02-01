俳優・鈴木亮平（42）が主演を務めるTBS日曜劇場「リブート」(日曜後9・00）の来週8日の放送が、第51回衆院選の開票速報のため休止となることが分かった。1日に番組公式サイトなどで発表された。第4話は15日に放送される。「リブート」公式サイトで「※2月8日は『選挙の日2026』の放送となります」と伝えられた。俳優の仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）も8日は衆院選の開票速報のため放送