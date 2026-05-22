トランプ大統領への批判で知られるアメリカの人気トーク番組が21日、最後の放送日を迎え、ニューヨーカーからは言論の自由への締め付けを懸念する声があがりました。21日、最後の放送日を迎えたのはCBSテレビで1993年から続く深夜の人気トーク番組「ザ・レイト・ショー」です。2015年からはトランプ大統領に批判的なスティーブン・コルベア氏が司会を務め、トランプ氏はSNSでコルベア氏への批判を繰り返していました。ニューヨーク