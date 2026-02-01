2026年に活動を終了すると発表しているアイドルグループ「嵐」が2026年1月29日、自身のインスタグラムを更新。過去のCDのジャケット写真を投稿した。2009年リリース「マイガール」のジャケット写真公開されたのは、2009年11月リリースの「マイガール」のジャケット写真。メンバーの相葉雅紀さんが出演したドラマ「マイガール｣（テレビ朝日系）の主題歌だった。ジャケット写真では、植物が装飾されたコンクリートの壁を背景に、5人