（台北中央社）米半導体大手エヌビディアのジェンスン・フアン（黄仁勲）最高経営責任者（CEO）は1月31日、台北市内で記者団の取材に応じ、半導体受託製造世界最大手、台湾積体電路製造（TSMC）の生産能力が今後10年で100％以上成長する可能性があると話した。フアン氏は同29日から、エヌビディア台湾従業員の旧正月前の忘年会参加や、台北市内に建設を計画している台湾本社に関する調整などで、5日間の日程で訪台している。31日は