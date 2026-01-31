インテルが、リヴァプールに所属するイングランド代表MFカーティス・ジョーンズの獲得に動いているようだ。30日、イタリアメディア『ジャンルカ・ディ・マルツィオ』が報じた。インテルでは、かねてより今冬の退団が噂されていたイタリア代表MFダヴィデ・フラッテージの移籍が決定的に。フラッテージは4000万ユーロ（約73億円）の買い取りオプションが付いた半年間のレンタルで、ノッティンガム・フォレストに加入することで合