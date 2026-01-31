元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（59）が30日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜後6・50）に出演。鹿児島にある妻の実家での恐怖体験について語った。一茂は「俺、一番ビックリしたのが…」と切り出し、義理の実家でのエピソードを披露。一茂の妻の実家は鹿児島にあるそうだが、「誰も知らない人がうちの実家の風呂に入ってる。そんなことないでしょ？」と、赤の他人が勝手に家の風呂を利用していたことがある