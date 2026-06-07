遠藤はあえてコメントを避けたかもしれない(C)Etsuko MOTOKAWA2026年北中米ワールドカップ（W杯）初戦・オランダ戦（14日＝ダラス）まで1週間。日本代表のモンテレイ事前合宿も残りわずかになってきた。【動画】日本の守備網を切り裂く脅威にオランダ代表の鋭いカウンターアタックを見る6月6日は当初拠点となる予定だったメキシコ1部・ティグレスの練習場を今合宿で初めて使用。モンテレイ日本人学校補習校を中心とした現地