元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（60）が29日、コメンテーターを務めるテレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。自身がオーナーの飲食店が1年で閉店した理由に言及する場面があった。番組では、光熱費や人件費などが高騰している影響で、焼き肉店の倒産が2年連続で過去最高を更新していることを伝えた。コメントを求められた一茂が「僕も飲食店をつぶしているのであんまり偉そうなことは言え