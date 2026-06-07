昭和58年6月、東京・練馬区で起きた一家5人惨殺事件。追い詰められた犯人は被害者に対し、前代未聞の凶行へと手を染める。犯人が「骨まで粉々にしてやりたい」と抱いた憎悪の凄まじさはどれほどのものだったのか……。（全3回の第3回）【写真で見る】衝撃の事件に世間は震撼した…凶行の一部始終昭和58年6月27日。練馬区大泉学園町のAさん（45）方の勝手口に、犯人のZ（48）が現れたのは午後2時45分ごろだった。妻のB子さん（4