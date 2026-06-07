W杯では優勝予想に加え、ダークホース予想も面白い。前回大会ではモロッコ代表がベスト4に入ったが、今大会に想像以上の躍進を遂げるチームはどこだろうか。英『TalkSport』にて、パーソナリティのジェフ・ステリング氏とアリー・マッコイスト氏がそれぞれダークホースをリストアップ。まずステリング氏はアフリカよりセネガル代表を挙げた。「セネガルが冷静さを保てば、優勝してもおかしくない。彼らはフランス、ノルウェー、イ