◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル、良）春のマイル王決定戦は１７頭立てで争われ、横山武史騎手が騎乗した１番人気のガイアフォース（牡７歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父キタサンブラック）は写真判定の末、２着（同着）。首差の敗退で、またしても悲願のＧ１タイトル獲得はならなかった。ファンからの人気も高い芦毛の７歳馬は２２年セントライト記念、２５年の富士Ｓと重賞２勝。Ｇ１にはこ