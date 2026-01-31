ポプラ社が絵本の中面ページ公開

ポプラ社は30日、公式Xを更新し、2月20日発売の絵本「デコピンのとくべつないちにち」の中面ページの一部を初公開した。

ドジャース・大谷翔平投手が愛犬デコピンの活躍を描いた心温まる物語。開幕戦の始球式を舞台に、家に忘れてきてしまった「ラッキーボール」を球場まで届けようと、デコピンが奮闘する。大谷がマイケル・ブランク氏と共同著者となり、書き下ろした初の物語作品となっている。

大谷は同社ホームページで「デコピンは数多くの大切な時間を、僕のそばで過ごしてくれています。デコピンが特別である理由を今回、物語を通して伝えることができて嬉しいです。この絵本が子供たちに喜びを与えることを願っています。また、動物愛護団体への支援により、より多くの犬が愛する家庭を見つけることを望んでいます」とコメントしている。

びっくりしたかのようなデコピンの表情も突如として公開された。愛らしいページに、SNSでは反響が広まっている。

「かわいすぎる翔平さんとデコピン」

「ええやん…」

「これはカワイイ」

「デコさんかわよ」

「可愛すぎて胸が潰れそうだ！」

大谷とデコピンは絵本の収益をすべて慈善団体に寄付し、ポプラ社も売上の一部を動物保護団体に寄付する。



（THE ANSWER編集部）