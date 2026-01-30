ドル円は一時１５４円７６銭まで上昇＝NY為替 次期FRB議長人事の報道や米つなぎ予算の暫定合意などを受けて朝からしっかりのドル円。NY市場に入って上昇が加速し、一時１５４．７６円を付けた。その後少し調整が入り１５４．４０銭台での推移。 USJDPY 154.45