フジテレビの清水賢治代表取締役社長が３０日、東京・台場の同局で記者会見を行い、就任から約１年の取り組みや今年の目標などを述べた。開始直前には、参加を断られたフリーランスの記者が会場に入って職員と押し問答になり、「排除する理由を教えてください。不都合な記者を排除するのはどうしてなんですか。記者会見を開放しないなんて、おかしいですよ」と激高する場面もあった。