テレビ、配信、SNSと、スポーツコンテンツをめぐる視聴環境が大きく変化する中、放送・配信事業者は現状をどのように捉えているのか。U-NEXTの本多利彦取締役COOと、FODを展開するフジテレビの野村和生コンテンツ事業局プラットフォーム事業センター室長が、26日に都内で開催されたスポーツメディア業界の関係者を対象にしたイベント「WSC Sports Summit Tokyo」に登壇し、メディアによる役割分担や、放映権料高騰という課題にどう