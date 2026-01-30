リヴァプールにユルゲン・クロップ氏が帰ってくる。副指揮官としてレジェンドマッチに参加する形での“帰還”ではあるものの、現地のリヴァプールファンは興奮を隠していない模様だ。現地時間29日、イギリス紙『ザ・サン』が伝えている。2015年から2024年にかけてリヴァプールを率いたクロップ氏は、プレミアリーグ（2019−20シーズン）やFAカップ（2021−22シーズン）、UEFAチャンピオンズリーグ（2018−19シーズン）といった