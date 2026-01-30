スズキ新「ジムニー“5ドア”」発表！ 2026年1月30日、スズキは小型四輪駆動車「ジムニー ノマド」の一部仕様変更を発表し、同日より受注を再開しました。発売日は同年7月1日を予定しています。【画像】超カッコいい！ これがスズキ新「ジムニー“5ドア”」です！（62枚）ジムニー ノマドは、圧倒的な悪路走破性を誇る「ジムニー」シリーズにおいて唯一ロングボディとリアドアを採用し、1.5リッターエンジンを搭載。ゆとり