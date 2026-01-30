スズキ新「ジムニー“5ドア”」発表！

2026年1月30日、スズキは小型四輪駆動車「ジムニー ノマド」の一部仕様変更を発表し、同日より受注を再開しました。

発売日は同年7月1日を予定しています。

【画像】超カッコいい！ これがスズキ新「ジムニー“5ドア”」です！（62枚）

ジムニー ノマドは、圧倒的な悪路走破性を誇る「ジムニー」シリーズにおいて唯一ロングボディとリアドアを採用し、1.5リッターエンジンを搭載。

ゆとりある走りと積載性を兼ね備えたモデルとして人気を博しています。

今回の仕様変更では、安全性能と快適装備の大幅なアップデートが図られました。

まず安全面での最大のトピックは、衝突被害軽減ブレーキが最新の「デュアルセンサーブレーキサポートII」へと進化した点です。

さらに「車線逸脱抑制機能」も標準装備となり、経済産業省や国土交通省が推進する「サポカーS ワイド」に該当する高い安全性を確保しました。

快適装備においては、長距離運転の疲労を軽減する「アダプティブクルーズコントロール（ACC）」を採用。（4速AT車は全車速追従機能付き）

メーター内には「マルチインフォメーションディスプレイ」が搭載され、視認性と情報表示量が向上しています。

また、近年のスズキ車で導入が進むコネクテッドサービス「スズキコネクト」にも対応しました。

これは、メーカーオプション設定された「バックアイカメラ付ディスプレイオーディオ」を選択することで、スマートフォン連携やSOSボタンによる緊急通報サービスなどが利用可能となるもので、万が一の際の安心感と日常の利便性が高められています。

エクステリアでは、ボディカラーに新色「グラナイトグレーメタリック」を追加。

全7色のラインナップとなり、無骨ながらも都会的なテイストを求めるユーザーに向けて選択肢を広げました。

パワーユニットには1.5リッターエンジンを搭載し、トランスミッションは5速MTと4速ATを設定。駆動方式はパートタイム4WDです。

車両価格（消費税込）は、292万6000円となっています。

なお、今回の受注再開にあたっては、販売方法に“特別な措置”が取られました。

スズキは公式サイトにて、「納車順についてはお申し込み順ではなく、抽選にて決定させていただきます」とアナウンス。

依然として高い人気を誇るモデルだけに、公平性を期すための対応が実施されています。

この抽選申し込みの受付期間は、2026年1月30日から2月28日までとなり、全国のスズキ販売店店頭でのみ受け付けとなります。

※ ※ ※

最新の安全装備とコネクテッド機能をまとい、約300万円というプライスタグを掲げた新たなジムニー ノマド。

その進化版を手に入れるためには、まずは抽選という“運試しのハードル”を乗り越える必要があるようです。