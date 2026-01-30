日本全国で親しまれ、誰にとってもごく身近な食べ物「うどん」。しかしその姿や味わいは、地域によって驚くほど多様であり、そこにはその土地の歴史や暮らし、価値観が色濃く映し出されている。【画像】著者が知る限り、福岡で最も太くて柔らかいうどん今回は全国に広がるうどん文化の現在地を『東西の味』より一部抜粋、再構成してお届けする。 うどん戦国時代、最初の天下統一した「讃岐うどん」 うどんというのは元々、極めて