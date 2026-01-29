【新華社北京1月29日】中国国防部の蒋斌（しょう・ひん）報道官は29日の記者会見で、日本政府の軍備拡張をめぐる質問に対し、中国は平和を愛するすべての国と共に、日本軍国主義の再来を断固阻止すると表明した。蔣氏は次のように述べた。日本の新政権は発足以降、軍備拡張に踏み出す姿勢を相次いで示し、軍事的制約の緩和を図る取り組みを加速させてきた。「反撃能力」の強化を口実に攻撃的兵器の開発を進め、「核保有