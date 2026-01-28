Ï¢ºÜ¡ÖAthlete Life in Japan¡×¡½¡½Âè7²óB¥ê¡¼¥°²£ÉÍBC¥²¥¤¥ê¡¼¡¦¥¯¥é¡¼¥¯¡Ú¤³¤Ü¤ìÏÃ1¡Û¤¤¤Þ¤ä¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³°¹ñÀÒÁª¼ê¤ä»ØÆ³¼Ô¤¿¤Á¡£¤·¤«¤·¡¢¶¥µ»°Ê³°¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤¬Åö¤¿¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡£Êì¹ñ¤òÎ¥¤ì¤ÆÆüËÜ¤È¤¤¤¦°Û¹ñ¤ÇÅ¬±þ¤ËÎå¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤ó¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¡ÖTHE ANSWER¡×¤Ï¡¢Ï¢ºÜ¡ÖAthlete Life in Japan¡×¤ÇÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£Âè7²ó¤Ï¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëB¥ê¡¼¥°¤Î²£ÉÍ¥Ó¡¼¡¦¥³¥ë¥»