【チェン・センユー 】 近日予約開始予定（海外） 発売日・価格：未定 海外のホビーメーカー「APEX-TOYS」は、フィギュア「チェン・センユー」のフィギュア画像を公開した。発売日や価格は未定。 本製品は、1月22日にサービスが開始された「アークナイツ：エンドフィールド」より、エンドフィールド工業のオペレー