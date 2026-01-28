海外のホビーメーカー「APEX-TOYS」は、フィギュア「チェン・センユー」のフィギュア画像を公開した。発売日や価格は未定。

本製品は、1月22日にサービスが開始された「アークナイツ：エンドフィールド」より、エンドフィールド工業のオペレーターの一人「チェン・センユー」を1/7スケールでフィギュア化したもの。

今回同社の公式Xアカウントにて本製品の画像を初公開しており、海外では近日予約を開始する予定となっている。なお日本での販売は現在不明である。