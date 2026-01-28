APEX-TOYS、「アークナイツ：エンドフィールド」より「チェン・センユー」の1/7スケールフィギュア画像公開！
【チェン・センユー 】 近日予約開始予定（海外） 発売日・価格：未定
海外のホビーメーカー「APEX-TOYS」は、フィギュア「チェン・センユー」のフィギュア画像を公開した。発売日や価格は未定。
本製品は、1月22日にサービスが開始された「アークナイツ：エンドフィールド」より、エンドフィールド工業のオペレーターの一人「チェン・センユー」を1/7スケールでフィギュア化したもの。
今回同社の公式Xアカウントにて本製品の画像を初公開しており、海外では近日予約を開始する予定となっている。なお日本での販売は現在不明である。
〓新品公开〓- APEX-TOYS (@APEX_TOYS) January 26, 2026
“这次就让我多露几手，怎么样？”
出自游戏《明日方舟：终末地》中的「陈千语」手办化登场！
【明日方舟：终末地 1/7手办 陈千语】即将开启预售！@AKEndfieldJP #APEXTOYS #アークナイツエンドフィールド #チェン・センユー pic.twitter.com/ao0nzZm3JK