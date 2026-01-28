リーグ・アンのル・アーブルに所属する日本代表DF瀬古歩夢が現地で高評価を受けている。この25歳DFは昨年の夏にスイスのグラスホッパーを退団。フリーでル・アーブルに加入した。１年目から主力として活躍しており、ここまで開幕からリーグ戦全19試合に出場。CBが本職ではあるものの、守備的MFとしてもプレーしており、“二刀流”でチームに貢献している。そんな瀬古をフランスメディア『Footmercato』は、「セコは、ル・ア