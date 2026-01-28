＊本稿は、現在発売中の紙媒体（雑誌）「息子・娘を入れたい会社2026」の『人気インターンシップを実況中継』を転載したものです。 毎年各社でさまざまなプログラムが用意される新卒学生向けのインターンシップ。実際に部署に配属されて現場社員と一緒に働く体験ができる2社を訪ね、実施内容や採用担当者の思いを聞いた。本稿では、富士通の「職場受入型・有償インターンシップ」をお届けする。（取材・文／フリーライター友清