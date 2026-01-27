26日夜、愛知県小牧市の公園で会社員の男性が男に「殴られるか、金を払うか」などと脅された上、腹部を蹴られるなどして、軽いけがをしました。 【写真を見る】「殴られるか、金を払うか」小牧市の公園で会社員男性が脅され 腹部を蹴られるなどして軽いけが「5万円払ったら、逃がしたるで」などと金品を要求 警察によりますと、26日午後8時半ごろ小牧市大草太良上の公園「太良まめなしの里」で、春日井市に住む会社員の男性(18