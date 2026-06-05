愛知県西尾市にある、映画館とレンタルビデオ店が同じ建物内に併設された夢のような場所、鶴城映劇。かつては大手映画会社の直営館だったが、現在は成人映画とアダルトビデオを主軸として経営している。遠方からも常連客が訪れる、桃源郷のような映画館はいかにして“再生”したのか？経営陣に話を聞いた。取材・文・写真：岡本敦史【前編を読む】令和に「成人向けVHSビデオテープ」を見る男たち…愛知県の住宅街にある「映画館