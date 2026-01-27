【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：49,412.40 △313.69（1/26）NASDAQ：23,601.36 △100.11（1/26） 1.概況 米国市場は主要3指数が揃って上昇となりました。ハイテク株を中心に買いが優勢で、相場をけん引するも、トランプ米大統領が自身のSNSで、カナダが中国と合意した関税引き下げを履行するなら「カナダからの輸入品に100%の関税を課す」とすでに表明していることなどから、関税政策が景気