2月23日の天皇誕生日に皇居で一般参賀が開催されることが決まりました。2月23日、陛下の66歳の誕生日には午前中に3回、一般参賀が開催されます。例年、陛下は天皇誕生日に皇后さまや長女の愛子さまなどとともに皇居・宮殿のベランダに立ち、祝賀を受けられます。参賀は午前に3回、事前の申し込みは不要で行われ、午後には皇居内にある宮内庁の前で一般の記帳が受け付けられます。また、宮内庁によりますと、1月2日の「新年一般参賀