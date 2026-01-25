“速度無制限”アウトバーンで起きている意識の変化日本とドイツの交通環境における最も大きな違いは、アウトバーンの有無です。アウトバーン（Autobahn）とはドイツ語で“自動車専用道路”を意味する言葉で、ドイツのほか、オーストリアやスイスのドイツ語圏でも高速道路網を意味します。今回はドイツのアウトバーンについての話。ドイツのアウトバーンは、総延長1万3200km以上と、日本の高速道路の総延長9342kmの1.4倍以上も