『LAWSON 50th Anniversary presents ＝LOVE・≠ME・≒JOY Special LIVE』の模様オリコンニュース

「＝LOVE」6月に国立競技場ライブ決定、グループ初のスタジアムライブ

  • 指原莉乃プロデュースによるアイドルグループ=LOVE
  • 6月20日・21日の2日間、国立競技場でライブを開催することがサプライズ発表
  • グループにとって初のスタジアムライブとなり、自身最大規模となる
