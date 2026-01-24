【地震情報 2026年1月24日】(06:24更新)6時19分頃、茨城県北部を震源とする地震がありました。震源の深さは約10km、地震の規模はM4.4、最大震度4を茨城県で観測しています。この地震による津波の心配はありません。【地震情報 2026年1月24日】(06:22更新)6時19分頃、茨城県北部を震源とする地震がありました。震源の深さは約10km、地震の規模はM4.4、最大震度4を茨城県で観測しています。この地震による津波の心配はありません。【