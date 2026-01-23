体力がなさすぎて、「週5日8時間労働」は無理。ハローワークで「最低限フルタイムで働ける体力と生活リズムを身につけてから来てください」と言われたとき、自分は社会に必要とされていないんだと思いました--。 今回お話を聞いたのは、書籍『虚弱に生きる』（扶桑社）の著者である、絶対に終電を逃さない女さん（以下、終電さん）。虚弱体質のため一般的な労働環境ではたらくことができず、試行錯誤の末に現在はフリ