¥ê¥Ë¥¢¿·´´Àþ¤Î¹©»ö¤ò½ä¤ê¡¢Âç°æÀî¤Î¿å»ñ¸»¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¤ÎÊä½þ¤Ë´Ø¤¹¤ëÊ¸½ñ¤ò¡¢¤¢¤µ¤Ã¤Æ24Æü¡¢ÀÅ²¬¸©¤ÈJRÅì³¤¤¬Äù·ë¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ ´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀÅ²¬¸©¤ÈJRÅì³¤¤Ï¥ê¥Ë¥¢¿·´´Àþ¤ò½ä¤ê¹©»ö¤Î±Æ¶Á¤äÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¾¼Ô¤Ï¡ÉÂÐÏÃ¤òÉ¬Í×¤¹¤ë¹àÌÜ¡É¤È¤·¤Æ¡¢Âç°æÀî¤Î¡Ö¿åÌäÂê¡×¤ò¤Ï¤¸¤á´Ä¶­¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ä¡¢¹©»ö¤Ç½Ð¤ë¡Ö¥È¥ó¥Í¥ëÈ¯À¸ÅÚ¡×¤Ê¤É¹ç¤ï¤»¤Æ28¹àÌÜ¤ÇµÄÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£2