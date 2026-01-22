2012年にフィギュアスケート世界選手権・ペアで銅メダルを獲得した高橋成美さん（34）が、21日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。現役時代のケガについて語った。高橋さんが「私はケガが多いです。7回ぐらい手術をしてます」と切り出し、「両肩とヒザと。（リフトの時に）落ちてです」と明かすと、共演者からは「えーっ！」「あの飛ばすやつで」「怖〜っ！」との声が上がった。相次ぐケ