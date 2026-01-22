お笑いコンビ・忠犬立ハチ高のノムラフッソ（28歳）が、1月21日に放送されたバラエティ番組「上田と女が吠える夜」（日本テレビ系）に出演。大学の医学部を卒業し、医師免許を持っていると話し、スタジオの面々を驚かせた。番組は今回、「受験勉強を頑張った女vs.逃げ回った女」をテーマに進行。“頑張った女”として出演した忠犬立ハチ高は、上智大学文学部出身の王坂と、山梨大学医学部出身のノムラフッソによるコンビで、MCのく