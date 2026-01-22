「お医者さんの免許持ってます」女性芸人、医学部卒→芸人になった理由に驚きの声
お笑いコンビ・忠犬立ハチ高のノムラフッソ（28歳）が、1月21日に放送されたバラエティ番組「上田と女が吠える夜」（日本テレビ系）に出演。大学の医学部を卒業し、医師免許を持っていると話し、スタジオの面々を驚かせた。
番組は今回、「受験勉強を頑張った女vs.逃げ回った女」をテーマに進行。“頑張った女”として出演した忠犬立ハチ高は、上智大学文学部出身の王坂と、山梨大学医学部出身のノムラフッソによるコンビで、MCのくりぃむしちゅー・上田晋也から「忠犬立ハチ高は2人とも高学歴なんだもんな？」と話を振られる。
これにノムラフッソは「山梨大学っていう国立の大学の医学部を卒業しまして。お医者さんの免許を持ってます」「ここから専門を選ぶ段階なので、いま何にでも（何科の医者にも）なれる状態」と話し、上田は「とりあえず芸人になってる場合ではない」とツッコミ。
ノムラフッソは、医学部を卒業したのに芸人になっている理由について「高校生のときに、親に『芸人になりたい』って言ったら、『あなたで笑ったことないからダメです』って言われて（笑）。『勉強できるんだから、医師免許取ったら芸人になっていいよ』って言われて。『じゃあわかりました』って言って、医師免許取って芸人になりました」と語った。
