韓国の尹錫悦前大統領による「非常戒厳」宣言をめぐり、内乱行為に加担した罪などに問われた当時首相の韓悳洙氏に対し、ソウル中央地裁は検察の求刑を大幅に上回る懲役23年の判決を言い渡しました。尹前大統領の「非常戒厳」宣言をめぐり、韓前首相は内乱で重要な役割を担った罪に問われ、懲役15年を求刑されていました。ソウル中央地裁は、きょうの判決で韓前首相が「内乱が成功するかもしれないと考え、加担することを選んだ」と